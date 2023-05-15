HÜDA-PAR, Türkiye'deki bir siyasi partidir. Son seçimlerde genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim sonuçları hakkında bir açıklama yapmıştır. Açıklamada, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini ve partinin AKP listelerinden aday gösterilen tüm milletvekili adaylarının seçildiğini belirtmiştir. Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanını ikinci turda da olsa yeniden seçtireceklerini ve 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerini belirtmiştir. Ayrıca, seçim sürecinde çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini dile getirmiştir.