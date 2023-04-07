Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listeleri için çalışmaları hızla devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvime göre, siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 9 Nisan tarihine kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyor.

YSK tarafından belirlenen diğer bir takvime göre ise, ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın saat 14.00'te YSK'de kura çekilecek.

Ancak, HÜDA PAR (Hür Dava Partisi), Cumhur İttifakı'na destek vermesine rağmen, seçime kendi amblemiyle gireceğini açıkladı. HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'na destek veren AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), BBP (Büyük Birlik Partisi) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol, 24 Mart tarihinde YSK'ye sunulmuştu. İttifaka dahil olan dört parti kendi logosuyla seçime girecek.

Seçimlere sayılı günler kala, siyasi partilerin ve ittifakların aday listelerinin belirlenmesiyle birlikte siyasi tansiyonun yükseldiği görülüyor. Aday listelerinin açıklanması sonrası seçim kampanyaları hız kazanacak ve Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerle yeni bir siyasi döneme adım atacak.

Kaynak:(AA)