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MateBook D16 i9

Verimlilik odaklı özellikleriyle de dikkat çeken HUAWEI MateBook D16, 16:10 en boy oranıyla internet sitelerinde, grafiklerde ve yazılı belgelerde daha geniş bir görüş sunarak üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli kamera ve ses sistemine sahip yeni HUAWEI MateBook D16, uzaktan eğitim, toplantı veya konferans gibi işlevleri de güvenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için son derece ideal. Görüntülü görüşme sırasında hoparlörü konuşmanın merkezinde tutan ses sistemi sayesinde cihaz, dış sesleri minimuma indirerek odaklanmayı kolaylaştırıyor.

MateBook D16 i9 28.999 TL fiyatla satışa sunulurken 750 TL değerinde indirim kuponu ve 999 TL değerinde Bluetooth Mouse hediye olarak veriliyor.

MateBook 16s i9

2,5K ekran çözünürlüğü ile 400 nit parlaklığa sahip HUAWEI MateBook 16s, multimedyadan iş ihtiyaçlarına kadar tüm kullanım alanları için ideal. Intel’in en yeni 13. Nesil i9 işlemcisinden gücünü alan bilgisayar herhangi bir işinizde sizi asla yarı yolda bırakmayacak şekilde tasarlandı. Fabrika çıkışı donanımsal olarak kalibre edilen ekranıyla beraber, profesyoneller için renk doğruluğunu en üst seviyede sunan MateBook 16s, sınıfındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor.

MateBook 16s i9 37.999 TL fiyatla satışa sunulurken 8.000 TL doğrudan indirim, 1.000 TL değerinde indirim kuponu ve 6.298 TL değerinde MatePad SE 64GB ve Bluetooth Mouse hediye olarak veriliyor.

MateBook D15 2022

HUAWEI MateBook D15, HUAWEI Share özellikleriyle akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D15 i7 2022 20.999 TL fiyatla satışa sunulurken 600 TL değerinde indirim kuponu ve 2.298 TL değerinde Swift sırt çantası ile Bluetooth Mouse hediye olarak veriliyor.

MateBook X Pro 2023

MateBook X Pro 2023 49.999 TL fiyatla satışa sunulurken 1.500 TL sepet indirimi, 1.000 TL değerinde indirim kuponu ve 6.798 TL değerinde MatePad SE 128GB ile FreeBuds SE 2 hediye olarak veriliyor.