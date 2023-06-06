Silikon kayışlı Watch 4 modeli 13.499 TL, deri kayışlı Watch 4 Pro modeli 15.499 TL ve "titanyum" Watch 4 Pro modeli ise 18.499 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Bu fiyatlar, saatlerin üst seviyede konumlandığını gösteriyor.

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro modelleri, sağlık takibi konusunda önemli bir özelliğe sahiptir. Saatler, kalp atış hızı, EKG, nefes, kandaki oksijen oranı, stres, cilt sıcaklığı ve arteriyel sertlik gibi sağlık verilerini analiz ederek toplu bir özet sunabilir. Ayrıca kan şekeri konusunda da risk analizi yapabilir ve kullanıcılara diyabet hastalığına karşı uyarılarda bulunabilir.

Huawei Watch 4 serisi, 1,5 inç boyutunda renkli LTPO AMOLED ekranı ve fiziksel tuşlarıyla dikkat çekiyor. Saatler, birden fazla saat arayüzüyle birlikte gelirken, 100'den fazla spor otomatik takip özelliği sunar. Ayrıca nefes yönetimi ve eSIM (4G LTE) desteği gibi özelliklere sahiptir.

Huawei'nin verilerine göre, saatler özel pil tasarrufu modunda 21 güne kadar kullanım süresi sunabilir. Normal kullanımda ise bu süre 14 güne kadar çıkabilir.

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro modelleri, düşme algılama özelliği ve acil SOS araması gibi özelliklerle donatılmıştır. Sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için ideal olan bu saatler, sağlık takibi ve performans analizi konusunda büyük kolaylık sağlar.