Huawei'nin orta segment pazardaki yeni modeli Nova Y91, teknik özellikleri ile tanıtıldı. Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemciden alan cihaz, 6nm teknolojisiyle dikkat çekiyor. İşlemci, 4 adet Cortex-A73 (2.4GHz) ve 4 adet Cortex-A53 (1.9GHz) çekirdek ile birlikte 1.1GHz Adreno 610 grafik arabirimine sahip.

Nova Y91 modelinde 6.95 inç boyuta sahip FullHD Plus çözünürlüklü bir ekran kullanıldığı belirtildi. 90Hz ekran tazeleme ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan bu ekran, kullanıcılarına akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Huawei Nova Y91'in kamera özelliklerine baktığımızda ise Enjoy 60 Pro ile aynı kamera özelliklerine sahip olduğunu görüyoruz. 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü ile desteklenirken, ön kısımda ise geniş açılı 8 Megapiksel f/2.0 lens bulunuyor.

Nova Y91, 8 GB RAM ve iki farklı depolama seçeneği ile geliyor: 256 GB ve 512 GB. Cihazda ayrıca WiFİ 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 ve USB 2.0 destekli Type-C teknolojileri bulunuyor.

Yeni model, EMUI 13 arayüzü ile birlikte kullanıcılara sunulacak ve 22.5W HUAWEI SuperCharge teknolojisi ile desteklenen büyük bir 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi, uzun kullanım süreleri ve hızlı şarj imkanı sunacak.