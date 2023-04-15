E Devlet’ T.C kimlik no ve şifrenizle giriş yapın. Daha sonra arama bölümüne “mezar yeri” yazdığınızda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Mezar Yeri Sorgulama” sekmesi karşınıza çıkacak. Yazıya tıkladığınız zaman karşınıza “Sorgulama Formu” çıkacak. Forumda vefat eden kişinin mezarlık adını, adını, soyadını, baba adını (zorunlu değil), ana adı (zorunlu değil) bölümleri doldurun. Daha sonra ‘Sorgula’ butonuna tıklayıp mezarlık yerini öğrenebilirsiniz.

1998 yılı 6. aydan itibaren tüm kayıtlar sistemde mevcut olup 1937 – 1998 yılları arasında Mezar Yeri Kullanma Belgesi alınan cenazelerin (sadece belgede adı geçen cenazeler) kaydı sistemde mevcuttur.

Aile kabrine defnedilen sonraki cenazeler e-Devlet’ten sorgulanamamaktadır.

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