Watsons’a özel markaların birbirinden etkili maskeleriyle güzellik rutininizi zenginleştirin! Güzellik rutininize ekleyeceğiniz maske bakımı; sağlıklı, temiz ve ışıltılı bir cilt elde etmek için oldukça önemlidir. Scinic’in altın tozlu ve Frudia’nın meyve özlü maskeleriyle cilt bakımı rutininize lüks bir deneyim katın. Pure Beauty Bye Bye Pores Cica maske ve Pure Aura Hologram maske gün boyu cildinizin nemli ve ışıltılı kalmasına destek olurken, gün sonunda uyguladığınız Target Pro by Watsons Essential Gece Uyku Maskesi ile gece boyu süren cilt bakımının tadını çıkarın! Scinic 24K Gold Hidrojel Kağıt Maske / 79,95 TL Hayalini kurduğunuz pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt için Scinic 24K Altın Hidrojel Kağıt Maske ile tanışın! Cildinizin derinlemesine temizlenmesine, aydınlanmasına ve daha eşit bir cilt tonu elde etmenize yardımcı olan Scinic 24K Altın Hidrojel Kağıt Maske, içeriğindeki altın tozu ile lüks ve ayrıcalıklı bir bakım deneyimi sunar. Frudia Air Snowy Kağıt Maske / 39,95 TL Frudia Air Snowy Kağıt Maske içeriğindeki elma, üzüm, portakal, limon ve lime özleri sayesinde cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Bitkisel bazlı kağıt maske, cildin nem bariyerini koruyarak aydınlık ve canlı bir görünüme sahip olmasını destekler. Hassas ciltler için özel olarak geliştirilen formülüyle mükemmel bir cilt bakımı deneyimi sunar. Pink By Pure Beauty Bye Bye Pores Cica Kağıt Maske / 39,95 TL Pink By Pure Beauty Bye Bye Pores Cica Kağıt Maske, içeriğindeki Pembe Çiçek Kompleksi sayesinde cildinizin doğal pembeliğinin ortaya çıkmasını destekler. İçeriğindeki Cica bitkisi, Jeju termal kaynak suyu, mineralce zengin pembe kil, Jeju volkanik küller ve aktif karbon ile özellikle akne oluşumuna yatkın ciltler için ideal olan Pink By Pure Beauty Bye Bye Pores Cica Kağıt Maske; cildi arındırmaya, gözenekleri sıkılaştırmaya ve ciltteki fazla sebumu kontrol altına almaya yardımcı olur. Pure Aura Hologram Aydınlatıcı Kağıt Maske /69,95 TL

Pure Aura Hologram Aydınlatıcı Kağıt Maske, bir yüzeyinde aktifleşmiş kömür ve diğer yüzeyinde nemin buharlaşmasını önleyen folyo ile iki katmanlı bir cilt bakım deneyimi sunar. Kadife çiçeği ve pelin otu özleri ile formüle edilen Pure Aura Hologram Aydınlatıcı Kağıt Maske; cildin yenilenmesine, kırışıklık görünümünün azaltılmasına, cildi nemlendirmeye ve yatıştırmaya yardımcı olur. Pure Aura Hologram Aydınlatıcı Kağıt Maske paraben, alkol ve renklendirici içermez. Target Pro By Watsons Essential Gece Uyku Maskesi 50 gr / 369 , 90 TL Target Pro by Watsons Essential Gece Uyku Maskesi ile cildinizin en çok ihtiyaç duyduğu anlarda besleyici bakım! Özel bir Cica kompleksi ile formüle edilen Target Pro by Watsons Essential Gece Uyku Maskesi hassas ciltlerin yatıştırılmasına ve uzun süreli nemlendirilmesine yardımcı olur. Patentli Cica kompleksi, seramid ve termal kaynak suyu içeren içeren Target Pro by Watsons Essential Gece Uyku Maskesi, cildinize gece boyunca eksiksiz bir bakım sunar.

**Belirtilen fiyatlar Mart güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.