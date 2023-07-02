Bilgisayar dünyasında monitörler, kullanıcı deneyiminin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Peki, HP monitör bilgisayar deneyimini nasıl etkiliyor? HP 27 inç monitör, sunduğu özellikler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, HP monitör fiyatları kullanıcılara neler sunuyor ve bu monitörlerin performansı nasıl? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları.

HP'nin 27 inç monitörleri, kullanıcılara geniş ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü deneyimi sunuyor. Peki, bu deneyim nasıl bir etki yaratıyor ve kullanıcılara neler sunuyor?

Bilgisayar deneyiminde en önemli faktörlerden biri görüntü kalitesi. HP'nin 27 inç monitörleri, yüksek çözünürlüklü IPS panel teknolojisi sayesinde canlı ve net görüntüler sunuyor. Peki, bu teknoloji nasıl bir deneyim sunuyor ve kullanıcıların deneyimlerini nasıl etkiliyor?

HP monitör fiyatları, sundukları özelliklere göre değişkenlik gösteriyor. Peki, bu fiyatlar kullanıcılara hangi özellikleri sunuyor ve bu özellikler kullanıcı deneyimini nasıl etkiliyor?

Son olarak, HP ekran fiyatları, yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi arayan kullanıcılar için erişilebilir bir seçenek sunuyor. Peki, bu fiyatlar ve HP'nin sunmuş olduğu garantiler nasıl bir güven sağlıyor ve kullanıcılara ne tür bir destek sunuyor?

Tüm bu soruların yanıtlarını bulmak ve HP'nin 27 inç monitörlerini daha yakından tanımak için bizi takip etmeye devam edin. HP'nin sunduğu yüksek kaliteli görüntüleme deneyimini keşfedin ve bilgisayar deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın

HP M27FE 43G45E9: Tasarım ve Konforun Yeni Tanımı

HP'nin yeni IPS monitörü, yüksek çözünürlüğün yeni tanımını sunarken, aynı zamanda tasarımla konforu, sağlığı ve sürdürülebilirliği yeniden tanımlıyor. HP M27FE 43G45E9, 27'' boyutunda, 75Hz yenileme hızına sahip ve 5ms tepki süresi sunuyor. Monitörde AMD FreeSync™ teknolojisi ile oyun deneyiminizi ve diğer görsel uygulamalarınızı bir üst seviyeye çıkarmanız mümkün.

Gelişmiş Göz Koruma Teknolojisi

HP Eye Ease teknolojisi, Eyesafe® sertifikasına sahip olup yüksek enerjili mavi ışığı engellerken renk doğruluğunu koruyor. %99 SRBG renk gamutu ile her zamankinden daha fazla renk sunarak yüksek çözünürlüklü deneyiminizi yeniden tanımlıyor.

Teknik Özellikler

Monitör, 1920 x 1080 maksimum çözünürlük sunarken, görüntü oranı 16:9'dur. IPS panel teknolojisi, geniş bir görüş açısı sağlıyor (178/178). Kontrast oranı ise 1000:1.

Monitörde HDMI portu bulunurken, dahili hoparlör, DisplayPort, dokunmatik ekran ve D-Sub (VGA) özellikleri bulunmuyor. Monitörün ağırlığı 3,2 kg, boyutları ise stand ile birlikte 60,79 cm x 18,82 cm x 43,73 cm. Güç tüketimi 16 W olarak belirtiliyor.

Garanti ve Stok Kodu

HP M27FE 43G45E9 modeli, 24 ay garanti süresi ile geliyor ve yurt dışı satışı yapılmıyor. Monitörün stok kodu HBCV00000SA2NO.

İster oyun oynayın, ister çalışın veya sadece yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme deneyimi yaşayın, HP M27FE 43G45E9 modeli, sizlere konfor ve tasarımı bir arada sunuyor. HP, bu yeni monitörü ile kullanıcılarına özgür ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunmayı hedefliyor

HP X24c 23.6": FreeSync ile İdeal Oyun Deneyimi

HP'nin oyuncular için tasarladığı X24c 23.6" 144Hz 4ms (HDMI+DP) Full HD Curved FreeSync Monitör, yüksek hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 4.125,00 TL fiyat etiketiyle sunulan bu monitör, yüksek performanslı bir ekipman arayan oyuncular için ideal bir seçim olabilir.

Yüksek Hızlı Oyun Deneyimi

HP X24c, 144 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresiyle en hızlı oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak sağlar. AMD FreeSync teknolojisi, ekran yırtılmasını ve gecikmeyi önleyerek oyun deneyiminizi daha da iyileştirir.

Gelişmiş Görsel Özellikler

1920 x 1080 maksimum çözünürlüğe sahip bu monitör, 16:9 geniş ekran görüntü oranıyla net ve canlı görüntüler sunar. VA panel teknolojisi ve 178/178 görüş açısı sayesinde, neredeyse her açıdan mükemmel bir görüntü elde edersiniz.

Teknik Özellikler

Monitör, HDMI ve DisplayPort bağlantı noktalarına sahip olup, USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.1 girişleri yoktur. Ayrıca, dahili bir hoparlör, HDR ve kamera özelliği bulunmaz.

Monitörün ağırlığı 6.9 kg, boyutları ise 23.43 x 8.19 x 15.59 inç. Güç tüketimi 35 W olarak belirtilirken, monitörün güç kaynağı dahili bataryadır.

Garanti ve Stok Kodu

HP X24c modeli, 24 ay garanti süresi ile geliyor ve yurt dışı satışı yapılmıyor. Monitörün stok kodu HBV00000WAWOZ.

HP X24c, kullanıcılarına konfor ve yüksek performansı bir arada sunarak mükemmel bir oyun deneyimi vaat ediyor. Yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve FreeSync teknolojisi ile HP X24c, oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt veren bir monitör olarak öne çıkıyor.

HP Omen 32" Monitör: Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Deneyimi

HP'nin FreeSync QHD IPS monitörü Omen 32", yüksek çözünürlük ve hızlı tepki süresiyle dikkat çekiyor. 10.999,00 TL fiyat etiketi ve 12 aya kadar taksit seçeneğiyle sunulan bu monitör, yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim olabilir.

QHD Çözünürlük Deneyimi

Omen 32", 2560 x 1440 maksimum çözünürlük sunarak net ve canlı görüntüler elde etmenizi sağlar. 16:9 geniş ekran görüntü oranı ve IPS panel teknolojisi, neredeyse her açıdan mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Monitör, HDMI ve DisplayPort bağlantı noktalarına sahip olup, dahili bir hoparlör, HDR ve kamera özelliği bulunmaz. 60 Hz yenileme hızı ve 5 ms tepki süresi ile akıcı bir görüntüleme deneyimi sunar.

Monitörün ağırlığı 9,8 kg, boyutları ise 739 x 522 x 178 mm. Güç tüketimi 72 W olarak belirtilirken, monitörün güç kaynağı haricidir. USB 2.0 girişi bulunmaktadır.

Garanti ve Stok Kodu

HP Omen 32" modeli, 24 ay garanti süresi ile geliyor ve yurt dışı satışı yapılmıyor. Monitörün stok kodu HBV000004GKJA.

HP Omen 32", kullanıcılarına konfor ve yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Bu monitör, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

HP X27 2V6B4AA 27'' Monitör: Hızlı ve Akıcı Görüntü Deneyimi

HP'nin yüksek yenileme hızına ve düşük tepki süresine sahip monitörü X27 2V6B4AA, 6.369,02 TL fiyatı ve 12 aya kadar taksit imkanıyla satışa sunuluyor. Bu monitör, yüksek hızda ve akıcı bir görüntü deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim olabilir.

Hızlı ve Akıcı Oyun Deneyimi

HP X27 2V6B4AA, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle en hızlı oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak sağlar. AMD FreeSync teknolojisi, ekran yırtılmasını ve gecikmeyi önleyerek oyun deneyiminizi daha da iyileştirir.

Yüksek Çözünürlük

Bu 27 inçlik monitör, FHD çözünürlük sunarak net ve canlı görüntüler elde etmenizi sağlar. IPS panel teknolojisi, geniş bir görüş açısı sağlar ve neredeyse her açıdan mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunar.

Bağlantı Seçenekleri

Monitör, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve 3.5mm Aux bağlantı noktalarına sahiptir. Bu sayede çeşitli cihazlarla kolaylıkla bağlantı kurabilir ve esnek bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Garanti ve Stok Kodu

HP X27 2V6B4AA modeli, 24 ay garanti süresi ile geliyor ve yurt dışı satışı yapılmıyor. Monitörün stok kodu henüz belirtilmemiş.

HP X27 2V6B4AA, kullanıcılarına konfor ve yüksek hızda bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Bu monitör, hızlı ve akıcı bir görüntüleme deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.