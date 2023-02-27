TARSUS tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde düzenlenen HOST Istanbul 2023, 9 Mart’ta 16. kez kapılarını açacak.

Katılımcılarının tamamı yerli üretici olan fuarda, cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni yerli tasarım vitrine çıkacak.

Türkiye’nin, ihracatta her yıl istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirten Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “10 yıldan fazla süredir dış ticaret fazlası veren ev ve mutfak eşyaları sektörümüz, 2022’yi 7 milyar dolar ihracatla kapattı.

HOST İstanbul 2023’e katılan yerli üretici firmalar, fuarın kendilerine sunduğu uluslararası ticaret fırsatlarından yararlanarak, yeni pazarlara açılacak” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi