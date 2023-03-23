Allah'ü Teğala'ya sonsuz(hamd-şükür-teşekkür)ederiz ki,yeniden bizleri(Kur'an ayı,Rahmet-Bereket-Mağfiret ayı)olan Ramazan'ı Şerif'e kavuşturdu.Elhamdü Lillâh.Bize düşen ise;Ramazan' Şerif'i,Allah nasip ederse bundan sonraki hayatımızda yeni bir BAŞLANGIÇ yapabilmek olmalıdır.Yüzümüzü kendimize çevirerek KULLUGUMUZU gözden geçirmek.Allah'ü Teğala'nın bizim için koyduğu HÜKÜM AYETLERINE(HUDUTLARINA) sadakatımız nedir.Kaçaklarımız nelerdir.Ellerimizle kendimizi TEHLIKEYE atmışmıyız.İyice tetkik ederek KARNEMİZİ elimize almak.

HAK-BATIL ayırımında,Kur'an'ı Kerim ve peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa'nın davranışlarına uygun hayat sürerek,HATALARIMIZI minimize etmek suretiyle yeniden yapılanmış bir şekilde ayağa kalkmak.

Rabbım hepimize O'nu yanımızda hissediyor titizliğinde İBADET etmeyi nasip eylesin. Aklımızı Gönül birlikteği içinde,Şeytan ve Nefisten korunmuş olarak İŞLETMEYİ ve O'nun istediği şekilde hareket etmeye yönlendirsin. MEVLÂM yar ve yardımcımız olsun inşallah.

Ramazan'ı Şerif'inizi tebrik eder,ibadetlerimizin kabulünü Rabbımızden niyaz ederim.Selamlar Allah'a emanet olunuz