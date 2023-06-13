Mayıs ayının sonlarında Çin'de tanıtılan Honor 90, artık Avrupa'da da kullanıcılara sunulacak. Honor markasının ana vatanı olan Çin'de büyük bir ilgiyle karşılanan cihaz, Avrupa pazarında da büyük beklentilere sahip. Küresel lansman tarihi açıklanan resmi etkinlik posteriyle duyuruldu.

Honor 90'un global tanıtımı, 6 Temmuz tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek. Akıllı telefon, Qualcomm'un orta sınıf Snapdragon 7 Gen 1 platformunu temel alıyor. Ayrıca, kutusundan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.

Honor 90, etkileyici özelliklere sahip bir ekranla geliyor. 6.7 inç boyutunda AMOLED ekran, 2664 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık özelliğiyle göz alıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihaz, enerji ihtiyacını 66 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryasından karşılıyor.

Honor 90'un en dikkat çekici özelliği ise kamerası. Cihazda 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Bu kamera sistemi, kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf ve video çekme imkanı sunuyor. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir kamera, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Honor 90'un Avrupa'daki tanıtımı, akıllı telefon severlerin heyecanını artırdı. Yüksek çözünürlüklü kamerası, etkileyici ekranı ve hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılara yüksek performans vadeden bu telefon, Avrupa pazarında da büyük ilgi görmesi bekleniyor.