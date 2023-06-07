Honda Elevate Nedir ve Hangi Pazarlara Hitap Ediyor?



Honda Elevate, Japonya merkezli otomotiv devi Honda'nın B-SUV segmentindeki yeni modelidir. Bu otomobil, markanın diğer SUV modellerinden daha uygun fiyatlı olması beklenen bir seçenektir. Honda, aracın ilk önce Hindistan pazarına sunulacağını ve sonraki aşamada küresel pazarlara ulaşacağını açıklamıştır.

Honda Elevate'nin Tasarım Özellikleri Nelerdir?



2024 model olarak lanse edilen Honda Elevate, keskin hatlara sahip bir tasarıma sahiptir. 4312 milimetre uzunluğunda, 1790 milimetre genişliğinde ve 1650 milimetre yüksekliğinde olan Elevate, 2650 milimetre dingil mesafesine sahip. Aracın ön kısmı düz bir ızgara ve tampona sahipken, arka kısmında boydan boya kaplayan bir arka aydınlatma ve Honda'nın ikonik logosu yer alıyor. Hem ön hem de arka tamponda gri renkli tasarım detayları bulunurken, tavanında ise gri renkli tavan çıtaları bulunmaktadır.

Honda Elevate'nin Teknolojik Özellikleri Nelerdir?

Honda Elevate, nispeten uygun fiyatlı bir SUV olmasına rağmen, içerisinde bir dizi teknolojik özellik bulunmaktadır. Bunlar arasında sunroof, kablosuz şarj pedi, bölge kontrollü otomatik klima ve opsiyonel olarak sunulan 10,25 inçlik arka yolcu bilgi-eğlence ekranları bulunmaktadır. Ön ve arka kısımdaki 12V prizler, adaptif hız sabitleyici ve Honda Sensing paketi de Honda Elevate'in donanım özelliklerinden bazılarıdır.

Honda Elevate'nin Motor ve Şanzıman Özellikleri Nelerdir?

Honda Elevate, 1.5 litrelik i-VTEC motor ile donatılmıştır. Bu motor, 119 hp güç ve 145 Nm tork değerine sahip ve altı ileri vitesli manuel şanzıman veya sürekli değişken CVT şanzıman ile tercih edilebilir. Honda Elevate ve Honda City, aynı motor ve şanzıman özelliklerine sahip olduğu için, Elevate'i Honda City'nin SUV versiyonu olarak tanımlamak mümkündür.

Honda Elevate Ne Zaman Piyasaya Sürülecek ve Fiyatı Ne Olacak?

Honda tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni B-SUV modeli Elevate'in temmuz ayı itibarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak aracın tam fiyatı henüz açıklanmamıştır ve piyasaya sürüldüğünde

bu bilgiye ulaşılabilecektir. Bu, modelin nispeten uygun fiyatlı olacağı beklentisine rağmen, fiyatın kesinliğinin sadece piyasaya sürülme anında netleşeceği anlamına gelir.