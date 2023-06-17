Blake Lively ve Ryan Reynolds, 11 yıllık evliliklerinin ardından dördüncü çocuklarına kavuştu. Ryan Reynolds, yeni dizisi "Bedtime Stories With Ryan"ı duyururken aynı gün dördüncü çocuğunun doğduğunu Twitter üzerinden paylaştı. Reynolds, "Herkesin uykuya dalmasına yardımcı olmak için düşünülen bir dizi fikri, dördüncü çocuğumla aynı gün doğdu" şeklinde yazdı.

Blake Lively, "Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınırken, Ryan Reynolds ise "Deadpool" ve "Free Guy" gibi filmlerle tanınan bir oyuncudur. İkilinin evlilikleri 2012 yılında gerçekleşmiştir.

Blake Lively, "Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi projeleriyle tanınan bir isimdir. Öte yandan Ryan Reynolds, "Deadpool" ve "Free Guy" gibi yapımlarla ünlenmiş bir oyuncudur. İkilinin evlilikleri 2012 yılında gerçekleşmiştir ve Hollywood'un ünlü çiftleri arasında yer almaktadır.

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin James (7), Inez (5) ve Betty (2) isimli üç çocuğu bulunmaktadır.

Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2011 yılında Yeşil Fener filminin setinde tanışmışlardır. Reynolds, "İlk başta sadece arkadaş ve dosttuk; bir buçuk yıl sonra iki çift birlikte yemek yemeye çıktık, ancak o zaman birbirimizin sevgilisi olmamıştık" şeklinde açıklamalarda bulundu.