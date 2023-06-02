Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan ünlü grubun, 10 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserin gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacağını duyurdu. Grup, bir video mesajıyla bu müjdeyi hayranlarıyla paylaştı. Konserde elde edilen tüm gelirin, DEC (Disasters Emergecy Commitee) deprem yardım fonuna aktarılacağı belirtildi.

DEC, tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma gibi acil yardımlar sağlayan bir öncül müdahale ekibidir. Özellikle 6 Şubat depremi sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlatan DEC, hala yardımlarını sürdürmektedir. Hollywood Vampires, 10 Haziran'da Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak. Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek olan grup, VIP konser biletlerinin tamamen tükenmiş olduğunu duyurdu. Normal biletler 1000 TL, sahne önü biletleri ise 2500 TL'den satışa sunulmaktadır. Hollywood Vampires, Johnny Depp'in liderlik ettiği ve efsanevi rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiren bir projedir.

Yenigün Haber Merkezi