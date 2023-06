ABD'de 10 binden fazla senarist, 2 Mayıs'tan bu yana grevde bulunuyor. Grevin ana nedenleri arasında Netflix, Apple TV+ ve Amazon Prime gibi dijital platformlarda ücret eşitsizliği ve TV dizilerinde senaryo ekibinde yeterli sayıda çalışanın bulunmaması yer alıyor. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP), senaristlerle adil ücret ve daha iyi çalışma koşulları konusunda anlaşmaya yanaşmadığı için grev devam ediyor. Bu süreçte prodüksiyonu ertelenen en son proje ise The Batman 2 oldu.

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı ve Matt Reeves'in yönettiği film, çekimlerinin Londra'da başlaması planlanan takvimini 2024 Mart'ına kadar erteledi. Ancak bu ertelemenin filmin 3 Ekim 2025'te duyurulan vizyon tarihinde bir değişikliğe yol açması beklenmiyor.

The Batman 2, grevden etkilenen tek Batman projesi değil. Colin Farrell'in başrolünde olduğu The Penguin adlı yan karaktere odaklanan spin-off dizisi de çekimlerini Mayıs'ın ikinci haftasında durdurmak zorunda kaldı. Normal şartlarda çekimlerin Ağustos ayında tamamlanması planlanıyordu, ancak setin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Senarist grevi tarafından etkilenen diğer projeler arasında Stranger Things, Cobra Kai, The Handmaid's Tale, Yellowjackets, Hacks, Unstable, Blade, Night Court, Daredevil: Born Again, Severance, Evil, The Venery of Samantha Bird, The Last of Us, Late Night with Seth Meyers, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, The Daily Show, Real Time With Bill Maher, Last Week Tonight with John Oliver ve Saturday Night Live gibi önemli yapımlar yer alıyo.

Yenigün Haber Merkeiz