Avrupa ülkeleri, tarihin derinliklerinde kalan yaşam şekillerini uygulamalı bir şekilde yaşatıyor.

Euronews’in Türkçe versiyonunda yer alan bir haberde bunun bir kanıtı...

“Monopoly Dünya Şehirleri” oyunun da İstanbul’la beraber yer alan Hollanda’daki Giethoorn köyü yılın her ayı turist akınına uğruyor.

Giethoorn Köyü’nün özelliği mimari yapısıyla orta çağdan kalan bir köy imajıyla konumlanması.

Hem orta çağın ilkel yerleşim yapısını bünyesinde barındırılıyor hem de çevresinde oluşan doğal kanallarla İtalya’nın Venedik’i ile turizm konusunda yarışıyor.

Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan orta çağdan kalma Giethoorn köyünde araç yolu yok. Ulaşım için kanalar, yaya yolları, ahşap köprüler ve bisiklet yolları kullanılıyor.

Hollanda'da İtalya'nın Venedik şehrini andırdığı için "Hollanda'nın Venedik"i ya da "Kuzeyin Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, içinde araba yolu bulunmaması ve Orta Çağ'dan kalma mimari tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Giethoorn, 176 ahşap köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran dokusuyla ve özellikle Hobbit köyünü anımsatan evleriyle biliniyor.

Giethoorn köyü adeta turist kaynıyor. Köy her yıl 1 milyonu aşkın turist ağırlıyor. Köye daha çok Uzak Doğu, Orta Doğu ve Türkiye'den gelen turistler ziyaret ediyor, son yıllarda özellikle Çinlilerin kalıcı olarak köye yerleşmeye başladığı görülüyor. Hollanda’ya yerleşik Türklerinde köye büyük ilgi gösterdiği yadsınamaz.

Köye karayolu ile ulaşmak olanaksız. Köyde ulaşım genellikle kanallardaki teknelerle yapılıyor. Araçla ulaşılabilinen evler ise köyün en uç kısmında yer alıyor. Bisiklet bu köy için en ideal ulaşım aracı.

Kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebilen Giethoorn'da yaşayanların geçim kaynakları büyük oranda tekne işletmeciliği, otelcilik ve restoran işletmeciliği gibi turizm faaliyetlerine dayanıyor.

Evlerin kapı kullanımı ise bazı ritüellere bağlı. Çoğunlukla iki kapısı bulunan tarihi evlerde oturanlar, rutin olarak yan kapıları kullanıyor, ön kapılar ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

Köyün ortasında yer alan göletteki küçük adacıkta yüzmek ve ateş yakmak isteyenler için özel bölümler bulunuyor.

Köyün tarihide çok ilginç. 1776 ve 1885 yıllarındaki iki sel felaketinden sonra bugünkü halini alan köy, birbirine bağlanan çok sayıda kanalın etrafında kurulu evlerden oluşuyor.

Evlerin çatıları sazlıklarla kaplı. Tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda elektrikli teknelerle gün boyu turistleri gezdiriyor.

Köyün bir başka ilginç yanı ise bazı köprüler özel mülkiyete ait. Bu nedenle de ahşap kapıları var ve ev sahipleri kapıları sürekli kapalı tutuyor. Bir başka ilginçlikte turist yoğunluğu sebebiyle yerel halkın özel yaşam alanı ve evlerinin sınırlarını tabela ve uyarı levhalarıyla ziyaretçilere hatırlatılıyor.

GİETHOORN, "KEÇİBOYNUZU" ANLAMINA GELİYOR

"Keçiboynuzu" anlamına gelen "Giethoorn" isminin, bölgeyi keşfeden ilk yerleşimcilerin yüzlerce keçiboynuzu bulmaları sebebiyle verilmiş. Hollandalı yönetmen Bert Haanstra tarafından yönetilen 1958 yapımı komedi filmi "Fanfare"in bazı bölümlerinin çekildiği Giethoorn köyü, filmin 2 milyona yakın kişi tarafından izlenmesiyle bugünkü ününü kazandı. Giethoorn köyü, sekiz yıldır İstanbul'un da bulunduğu "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda yer alıyor.

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