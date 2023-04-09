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Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami, Utrecht kentinde "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi. Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi. Farklı dini kuruluşların temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Katılımcılar, ezan okunmasıyla oruçlarını açtı ve iftar sonrası camide akşam namazı kıldı. Yoğun ilgi gören sokak iftarı, yarın tekrar düzenlenecek.