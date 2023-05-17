HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCULARI

Kadrosunu Aquaman filminde büyük çıkış yapan Jason Mamoa ile güçlendiren Hızlı ve Öfkeli serisinde birkaç yeni isim daha var. Bunlardan bir diğeri ise Marvel dünyasından tanıdığımız Captain Marvel filminin başrol oyunucu olan Brie Larson. İşte isim isim oyuncu kadrosu…

Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, Rita Moreno, Gal Gadot gibi isimler yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 VİZYON TARİHİ

Jason Mamoa’yı kötü karakter olarak izleyeceğimiz Hızlı ve Öfkeli 10 filmi 19 Mayıs 2023’te vizyona girecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ