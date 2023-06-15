Louis Leterrier'in yönetmenliğini yaptığı, Justin Lin ve Dan Mazeau'nun senaryosunu yazdığı, Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez gibi usta oyuncuların rol aldığı Amerikan aksiyon filmi Hızlı Ve Öfkeli 10 (Fast X) nereden izlenir? Hızlı ve Öfkeli 10 hangi platformda? Hızlı ve Öfkeli 10 izleme linki var mı? Ayrıntılar haberimizde...

Hızlı Ve Öfkeli 10 Nereden İzlenir?

Sinemalarda izleyici ile buluşan Hızlı Ve Öfkeli 10 filmini henüz herhangi bir internet sitesinden ya da dijital platform üzerinden izlemek mümkün değil.

Hızlı Ve Öfkeli 10 Konusu

Film, Dom Torretto’dan intikam almak için onu ve sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır.

Hızlı Ve Öfkeli 10 Oyuncuları

Filmde, Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Helen Mirren, Charlize Theron, Cardi B, Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson ve Rita Moreno yer alıyor.