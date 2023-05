Justin Lin'in 2021 filmi ' F9'un devamı ve ' Hızlı ve Öfkeli ' film serisinin son taksitinin ilk bölümü olan 'Fast X', Justin Lin projeden ayrıldıktan sonra Louis Leterrier tarafından yönetilen bir aksiyon filmi . Anlatı, neredeyse her şeyi yaşamış, zekası ve tüm düşmanlarını geride bırakan Dom Toretto ve ailesinin hayatlarında yepyeni bir tehdit ve macerayı anlatıyor. Şimdi, şimdiye kadarki en tehlikeli düşmanlarıyla, yani uyuşturucu baronu Hernan Reyes'in oğlu Dante Reyes ile yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

Dante'nin aklında, Rio de Janeiro soygunundan sonra ailesinin yüzleşmek zorunda kaldığı kaybın intikamını almaktan başka bir şey yoktur. Dom ve ailesi hayatta kalmak istiyorsa, şimdi her zamankinden daha fazla birbirlerine kenetlenmeliler. Vin Diesel'in başrol oyuncusu, karakterler farklı arka planlara karşı çeşitli kovalamaca sahneleri ve aksiyon dolu sekanslarla kendilerini şımartırken sayısız yerde geçiyor. Bu nedenle, 'Fast X'in gerçekte nerede çekildiğini merak etmeniz doğaldır. Neyse ki sizin için gerekli tüm detayları aynı şekilde topladık!

Hızlı ve Öfkeli 10 Çekim Konumları

"Fast X" İtalya, Portekiz, Kaliforniya, İspanya ve İngiltere'de, özellikle Metropolitan City of Rome Capital, Metropolitan City of Torino, Lizbon, Viseu, Vila Real, Vouzela, Los Angeles, Salamanca, Londra ve Hertfordshire. Haberlere göre, aksiyon filminin ana çekimleri Nisan 2022'de başladı ve aynı yılın Ağustos ayında tamamlandı. Raporlara göre, Louis Leterrier, Justin Lin'in yapımdan sadece bir hafta sonra yaratıcı farklılıklar nedeniyle ayrılmasının ardından yönetmen koltuğunu doldurdu.

Hollywood Reporter, Lin'in sette Vin Diesel ile "büyük bir anlaşmazlık yaşadığını" ve bunun muhtemelen ayrılma kararını ilerlettiğini belirtti. Ancak Universal sözcüsü, "Justin Lin'in ayrılmasına yol açan herhangi bir yaratıcı farklılık, diğer yapımcılar, oyuncular veya ekip arasında değil, stüdyodaydı." Sonuç olarak, Louis Leterrier, Lin'in yerini aldı ve filmin geri kalanını yönetti. Şimdi, Jason Momoa'nın başrolünde yer alan tüm belirli yerleri size göstermemize izin verin!

Metropolitan City of Rome Capital, İtalya

'Hızlı ve Öfkeli 10'nun birçok önemli sekansının çekimleri, Roma şehri ve şehri çevreleyen diğer 120 belediyeden oluşan Başkent Roma Metropolü'nde gerçekleştirildi. Yapım ekibi, ikisi 2022 Mayıs ayı ortasında ve biri 2022 Temmuz ayı ortasında olmak üzere, büyükşehirde toplam üç hafta kamp kurdu. Bu süre zarfında, Genzano di Roma kasabası da dahil olmak üzere bölgenin çeşitli yerlerinden yararlandılar. , Genzano'da Via Italo Belardi, Roma'da Via Cristoforo Colombo, Via della Cordonata ve Ponte Umberto 1.

Ayrıca Lungotevere, Ponte Vittorio Emanuele II, Via dei Fori Imperiali ve İspanyol Merdivenleri, Castel Sant'Angelo ve Colosseum da aksiyon filmi için önemli çekim yerleri olarak hizmet etti. Dante'nin şehirdeki patlamaya muzaffer bir şekilde baktığı sahne ise, Salita di Sant'Onofrio, via Garibaldi'deki Janiculan Tepesi civarında kaydedildi.

Metropolitan City of Torino, İtalya

2022'nin Mayıs sonu ile Haziran başı arasında olduğu bildirilen çekim programı sırasında, oyuncular ve ekip üyeleri Torino Metropolitan Şehri'nde birden fazla sekansı mercek altına alırken görüldü. Örneğin, film için öne çıkan bir dizi sahneyi bantlamak için Piazza Kırım ve Corso Fiume, Via Roma, Murazzi del Po, Piazza IV Marzo ve Piazza Kırım, 1'deki Monumento alla Spedizione di Kırım'dan en iyi şekilde yararlandılar. Ayrıca köprünün yanında su içinde bombanın patladığı sahne de Ponte Vittorio Emanuele I'de çekildi.

Portekiz

Çekim amacıyla 'Hızlı ve Öfkeli 10'nun yapım ekibi de Portekiz'e gitti ve Lizbon da dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde önemli bölümleri kaydetti. Lizbon dışında, Viseu ve Vila Real şehirleri de Louis Leterrier yönetmenliği için önemli çekim yerleri olarak hizmet etti. Ayrıca bazı sahnelerin arka planında Vouzela belediyesindeki IP5 otoyolunu ve Penoita bölgesini ve Autoestrada do Interior Norte olarak da bilinen A24 Otoyolunu görebilirsiniz.

Los Angeles, Kaliforniya

Melekler Şehri olarak da bilinen Los Angeles, şehrin geniş ve çok yönlü arazilerinden en iyi şekilde yararlanan çekim birimiyle 'Hızlı ve Öfkeli 10' yapımına da ev sahipliği yaptı. Örneğin Don, Los Angeles'ta 1000 Vin Scully Bulvarı'nda bulunan Dodger Stadyumu'nun otoparkında oğluyla kaliteli zaman geçirirken görülüyor. Hollywood Sign, Our Lady of the Angels Katedrali, Los Angeles County Sanat Müzesi, Venedik Kanalı Tarihi Bölgesi ve Griffith Gözlemevi gibi belirli sahnelerin arka planında başka yer işaretlerini de görebilirsiniz.

ispanya

Hızlı ve Öfkeli 10'nun bazı bölümleri İspanya'da da kaydedildi. Yönetmen ve ekibi, Salamanca şehrinde 37253 Aldeadávila de la Ribera'da Aldeadávila Barajı çevresinde kamp kurdu. 1962 yılında kurulan, Duero Nehri AKA Douro Nehri üzerinde beton bir kemer ağırlık barajıdır ve resmi adı Presa de Aldeadávila'dır.

İngiltere

Raporlara göre İngiltere'deki, özellikle Londra'daki çekimler 2022 Ağustos ayının ortasına kadar tamamlandı. Oyuncular ve ekip üyeleri, filmin birkaç önemli bölümünü mercek altına almak için esas olarak Hertfrdshire's Leavesden'deki Warner Drive'daki Warner Bros. Studios Leavesden'in tesislerini kullandı. aksiyon filmi. Film stüdyosu, 19 farklı büyüklükte sahneye, 55 dönümden fazla arka alana, çok sayıda çok işlevli alana ve atölye alanına ev sahipliği yapıyor ve bunların tümü, onu farklı türden film projeleri için uygun bir prodüksiyon yeri yapıyor.