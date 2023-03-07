Geride bıraktığımız aylarda ayrılacakları yönünde haberler ile gündeme gelen ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, hızlı adımlarla mağazalar arasında turladı. Çıkan haberlerin aksine el ele alışveriş yapan Düvenci ve Şakrak, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti. Birkaç mağazaya girerek eksiklerini alan ünlü oyuncular kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.