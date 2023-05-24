Haberde, maskeli militanların askeri yeteneklerini sergilediği, füzelerle hedefleri vurduğu ve silahların ateşlendiği yürüyüşün, örgütün yıllardır düzenlediği en büyük gösteri olduğu ve İsrail'e karşı bir meydan okuma niteliği taşıdığı belirtildi. Times muhabiri, Hizbullah'ın etkinliğini "askeri operasyon" olarak duyurduğunu, ancak içeriği hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Yabancı gazetecilerin sınıra yakın bir bölgede karşılandığı ve etkinliğe katılanların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Hizbullah yetkilileri yürüyüş sırasında yaptıkları konuşmalarda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "İsrail kentlerine füze yağdırırız" şeklinde açıklamalar yaptılar. Hizbullah, İsrail'e yönelik füzeli saldırılar gerçekleştirebileceklerini sık sık vurgulamaktadır.

2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaşta İsrail, Hizbullah'ın ablukasını kaldırarak askerlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Bu savaş, "İsrail tarihinin en ağır yenilgisi" olarak nitelendirilmiş ve hatta Lübnan'daki Hristiyan topluluklar bile Hizbullah'a destek açıklamaları yapmıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i "siyonist işgalci" olarak nitelendirerek, örgütün İsrail'i yok edebilecek güce sahip olduğunu belirtmişti. Hizbullah, Filistin'deki direniş örgütlerine de destek vermekte ve İran'la ittifak içinde bulunmaktadır.

Yenigün Haber Merkezi