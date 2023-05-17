Hipertansiyon görülme oranının yaş ilerledikçe arttığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, “Buna karşın tansiyon yüksekliği genellikle ilk olarak 35-50 yaşlarında saptanır. 50 yaşın altındaki grupta erkeklerde daha sıktır. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Hipertansiyonun hasar oluşturduğu başlıca organlar kalp, beyin, gözler ve böbreklerdir” dedi.

Medical Park Gebze Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla hipertansiyon hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hipertansiyonun (yüksek tansiyon) tanımına değinen Prof. Dr. Vural, “Hipertansiyon, kalbin pompaladığı kanın damar duvarlarına uyguladığı basıncın normal kabul edilen değerlerin üzerine çıkmasıdır. Büyük tansiyonun 140 mmHg ve küçük tansiyonun 90 mmHg ve üzerinde olması yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Hipertansiyon uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin ve kalbe hasar vermesi sebebiyle ‘sessiz düşman’ olarak da anılmaktadır” diye konuştu.

HER DÖRT ÖLÜMDEN BİRİ HİPERTANSİYON SEBEBİ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedenin hipertansiyon olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vural, “Bu nedenle erken tanı ve sabırla sürdürülecek tedavi çok büyük bir önem arz etmektedir. Son yıllarda ülkemizde de artan hipertansiyon bilinçlilik çalışmalarına rağmen ne yazık ki toplumun farkındalık düzeyi çok düşüktür. Türkiye’de hipertansiyon farkındalığı bilimsel araştırmalara göre yüzde 58,1’dir. Yani hipertansiyon hastalarının yaklaşık yüzde 42’si hastalıklarının farkında bile değildir. Hipertansiyon tanısı almış hastaların da maalesef sadece 3’te 1’inde kan basıncı kontrol altındadır” şeklinde konuştu.

35-50’Lİ YAŞLARDA GÖRÜLEBİLİR

Hipertansiyon görülme oranının ilerleyen yaşla birlikte arttığını vurgulayan Prof. Dr. Vural, “Buna karşın tansiyon yüksekliği genellikle ilk olarak 35-50 yaşlarında saptanır. 50 yaşın altındaki grupta erkeklerde daha sıktır. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Hipertansiyonun hasar oluşturduğu başlıca organlar kalp, beyin, gözler ve böbreklerdir” ifadelerini kullandı.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANABİLİR

Tedavi yollarından bahseden Prof. Dr. Vural, “Hipertansiyon tedavisinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri yatar. Aynı zamanda tedavinin önemli bir bölümünü de ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır ve mutlaka bir doktor tarafından takip edilmelidir” açıklamasında bulundu.

TUZ TÜKETİMİ AZALTILMALI

Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, yüksek tansiyonu olan bir bireyin yapması gerekenleri şöyle sıraladı: