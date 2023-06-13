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HİCRAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’e bir an önce kavuşmak isteyen Hicran, son çare olarak gerçeği açıklamaya karar verir. Öte yandan Cihan, Leyla gerçekleri öğrenmeden onunla bir gelecek kuramayacağını fark eder.

HİCRAN 147. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kanal D ekranlarına gelen Hicran dizisinde 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılmaya başlandı. Hicran dizisi bittikten sonra fragmanı resmi siteden bulabilirsiniz...