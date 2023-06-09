Hicran 145. bölüm izle! Hicran son bölüm full izle, Hicran yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Günlük olarak Kanal D ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor? Hicran 145. bölüm izle! Hicran son bölüm full izle, Hicran yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

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HİCRAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emre, Koray’ın oyunları yüzünden Melek’in velayetini kaybetmek üzere olduğunu fark eder ve her şeyi açıklamaya karar verir. Cihan, Leyla’dan yana umudu keser ve Adnan’dan babasının intikamını almaya karar verir. Ancak bu hamle, Leyla’yla arasındaki buzların erimesini sağlayacaktır.

HİCRAN 145. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kanal D ekranlarına gelen Hicran dizisinde 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılmaya başlandı. Hicran dizisi bittikten sonra fragmanı resmi siteden bulabilirsiniz...