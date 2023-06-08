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HİCRAN CANLI İZLE!

HİCRAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hicran ve Emre Koray’ın tuzaklarından kurtulmaya çalışır. Yeliz, Koray’a Melek hakkındaki sırrı açıklar. Koray, bu bilgiyi de Emre’nin aleyhine kullanır. Cihan, Leyla’yı korumak için Adnan Korkmaz’a meydan okur ve kendi geçmişi hakkındaki büyük bir sırrı öğrenir.

HİCRAN 144. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kanal D ekranlarına gelen Hicran dizisinde 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılmaya başlandı. Hicran dizisi bittikten sonra fragmanı resmi siteden bulabilirsiniz...