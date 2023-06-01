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HİCRAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeliz, Hicran’a Melek’in elinde olduğunu ve şikayetini hemen geri almazsa onu bir daha göremeyeceğini söyler. Hicran, Yeliz’e boyun eğmez ama işler beklediği gibi gitmez. Emre, her yerde Yeliz’i arar. Nurten ise Leyla’ya Cihan’la ilgili büyük bir sır açıklar.

HİCRAN 139 BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kanal D ekranlarına gelen Hicran dizisinde 140 bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılmaya başlandı. Hicran dizisi bittikten sonra fragmanı resmi siteden bulabilirsiniz...