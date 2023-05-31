Hicran 138 bölüm izle! Hicran son bölüm full izle, Hicran yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Günlük olarak Kanal D ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor? Hicran 138 bölüm izle! Hicran son bölüm full izle, Hicran yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

HİCRAN CANLI İZLE!

HİCRAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hicran, Emre için sırrını saklamayı kabul eder. Öte yandan Koray’ın elinden kurtulan Yeliz, gözünü Melek’e diker. Cihan’ın aşk itirafıyla sarsılan Leyla, farkında olmadan annesi Nurten’le yakınlaşmaya başlar. Adnan’ın Cihan’dan intikam planı ise kötü bir sürprizle sonuçlanacaktır.

HİCRAN 139 BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Kanal D ekranlarına gelen Hicran dizisinde 139 bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılmaya başlandı. Hicran dizisi bittikten sonra fragmanı resmi siteden bulabilirsiniz...