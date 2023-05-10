Soğuk ya da sıcak olarak tüketebileceğiniz hibiskus çayının faydaları saymakla bitmiyor. Bu faydaların başında ise kan basıncını düşürmesi sayılabilir. Yüksek tansiyon hastalarının kan basınçları zaman içinde kalbe zarar verebilir. Hibiskus çayının bu basıncı azaltabildiği söyleniyor. Hibiskus çayı içerisinde yer alan C vitamini ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Kaygıların hafiflemesinde etkili olarak depresyona iyi gelebilmektedir.

Ayrıca C vitamini; kıkırdak, kemik ve dişleri güçlendirdiği, yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu ve demir eksikliğine iyi gelmesiyle de bilinir. Hibiskus çayı barındırdığı C vitamini sayesinde kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi birçok önemli hastalığı geliştirme riskinizi azaltabilir. Soğuk algınlığı ve griple mücadele etmeye yardımcı olur. Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Bunların yanı sıra hibiskus; sindirim sisteminin çalışmasına, kan şekerinin düzenlenmesine, regl ağrılarının geçmesine de yardımcı olabiliyor. Saymakla bitmez yararları olan hibiskus çayının bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen diğer bitki çaylarında da olduğu gibi günde bir bardağın üzerinde içilmemesi öneriliyor.

Hibiskus Çayı Hamileyken İçilebilir Mi?

Hibiskus çayının içeriğinde bulunan maddeler hem östrojen hormonu üretimini etkileyebilir hem de düşük riskine neden olabilir. Bu nedenle hibiskus çayı kesinlikle hamilelikte tüketilmemesi gereken çaylar arasındadır.

Alerjik kişilerin de hibiskus çayı kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Hazırlanışı: 1 tatlı kaşığı hibiskus kaynatılmış 1 su bardağı suya eklenir. 10 dakika beklendikten sonra süzülerek içime hazır hale getirildikten sonra tüketilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ