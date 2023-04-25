Hesap Cüzdanı Nasıl Alınır?

Banka hesap cüzdanı almak için ilk olarak bir banka şubesine gitmek gerekir. Kişi kendi adına bir hesap açtırma talebinde bulunduktan sonra bazı kişisel verilerini paylaşmak ve çeşitli evrakları imzalamak zorundadır. Bu prosedürler tamamlandıktan sonra resmi olarak bir bankanın müşterisi olunur. Bankada açılan hesapla işlem yapılabilmesi için müşteriye banka kartı ve hesap cüzdanı verilir.

Buna ek olarak mobil bankacılıktan hesap cüzdanı almak da mümkündür. Halihazırda bir banka hesabı olanların yapması gereken, bankalarının mobil uygulamalarını indirmek ve "hesaplarım" menüsünden "e-hesap cüzdanı" oluştur seçeneğine tıklamaktır. Daha sonra "e-hesap cüzdanı görüntüle" sayfası açılarak istenilen tüm verilere ulaşmak mümkündür. Bu, şubeye gitmeden hesap cüzdanı oluşturmayı sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Hesap Cüzdanı Ne İşe Yarar?

Hesap cüzdanının birçok avantajı vardır. Cüzdanın ait olduğu bankadaki işlemlerin daha kolay yapılması bu avantajların başında gelir. Bunun yanı sıra; Banka hesabıyla ilişkiyi hukuki anlamda ispatlayan belgedir. Ayrıca, elektronik sorun yaşandığında hesap cüzdanı ile işlem yapmak mümkündür. Katılım fonu kabulünü ispatlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ