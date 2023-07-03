Ekonomi gündeminde hangi konular var? Kiracı ve ev sahiplerinin hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Adliyeler kilitlendi ve herkes tahliye davası açmaya başladı" dedi.

Kiralar, aidatlar, kiracı hakları, ev sahibi hakları herkesi ilgilendiriyor. Sorunlar hala devam ediyor. 1 Temmuz 2024'e kadar yüzde 25'ten fazla zam yapılmayacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BANKA HESAPLARINI KAPATIYORLAR

Erdem, "Adliyeler kilitlendi ve herkes tahliye davası açmaya başladı. Çok fazla dosya birikiyor. Tarih olarak 1 yıl sonrasına gün veriliyor. Dolayısıyla bu iş arabulucuda çözülecek ama Eylül ayında başlayacak. Bazı ev sahipleri banka hesaplarını kapatıyor ve kirayı yatıramadıkları için ödemediklerini söylüyorlar. Bu durumda PTT aracılığıyla kira gönderme yöntemi var. İki mahkemeye başvuruyorsunuz, mahkeme bir hesap numarası belirliyor ve onun adına açılan hesaba yatırılıyor." dedi.

KİRACININ HAKLARI

*1 TEMMUZ 2024'E KADAR YÜZDE 25'DEN FAZLA ARTIŞ YAPILAMAZ

*EŞYALI EVLERDE DE AYNI KURAL GEÇERLİ

*FATURA ARTIŞLARI İÇİN UZLAŞI GEREKİYOR

*EV SAHİBİ BANKA HESABINI KAPATAMAZ

*KAPATIRSA KİRACI PTT VASITASIYLA ÖDEME YAPABİLİR

*TADİLAT GEREKÇESİYLE KİRACI ÇIKARILAMAZ

*TADİLAT SONRASI TEKRAR AYNI KİRACI OTURUR

*BAŞKASINA KİRAYA VERİRSE 1 YILLIK TAZMİNAT ÖDER

*SÖZLEŞME 1 YILLIKTIR, ARA ZAM YAPILAMAZ

*SÖZLEŞME BİTİNCE ÇIKARTAMAZ

EV SAHİBİNİN HAKLARI

*5 YIL DOLMUŞSA EMSAL KİRA BEDELİ İSTEYEBİLİR

*10 YILIN SONUNDA TAHLİYE İSTEYEBİLİR

*KİRACI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE TAHLİYE İSTEYEBİLİR

*EVİNİ SATMAK İSTERSE KİRACI EVİ GÖSTERMEK ZORUNDA

*KENDİSİ YADA YAKINLARI OTURACAKSA TAHLİYE İSTEYEBİLİR

*BUNUN İÇİN DAVA AÇAR VE 3 YIL KİRAYA VEREMEZ

Kira sözleşmesi kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin temelini oluşturur. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirler. Kiracılar, kira sözleşmesinin şartlarına uymakla yükümlüdür ve aynı zamanda ev sahibi tarafından sağlanan konutun düzenli bakımını yapmakla sorumludur.

Kiracıların en temel hakkı, konutun güvenli ve sağlıklı olmasıdır. Ev sahipleri, kiralanan konutun sağlamlığını ve hijyenini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, ev sahibi, kiracının mahremiyetini ihlal etmemeli ve gizlilik haklarına saygı göstermelidir.

Kira ücreti de önemli bir konudur. Kiracının kira bedelini zamanında ödemesi gerekmektedir. Ev sahibi ise kira bedelini makul bir şekilde belirlemeli ve herhangi bir zamanda keyfi şekilde artırmamalıdır. Kiracı, kira artışı durumunda haklarını korumak için yasal yollara başvurabilir.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, aracılık veya hukuki yollar kullanılabilir. Aracılık, tarafların uzlaşması için bir aracıya başvurmayı içerir. Hukuki yollar ise mahkemeye başvurmayı gerektirebilir.

Sonuç olarak, kiracı ve ev sahibi hakları, karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan bir ilişkiyi gerektirir. Kiracılar, ev sahibi tarafından sağlanan konutun güvenli ve sağlıklı olmasını beklerken, ev sahipleri de kira ödemelerinin zamanında yapılmasını talep eder. Bu haklar ve sorumluluklar, kira sözleşmesinde belirtilmelidir ve gerektiğinde yasal yollara başvurularak korunmalıdır.