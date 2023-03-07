Eski dönemlerde el üstünde tutulan doktorluk, avukatlık, mühendislik ve öğretmenlik gibi meslekler günümüzde önemini korusa da dijital çağ mevcut pek çok alanda dönüşüme yol açtı ya da farklı iş kollarını hayatımıza kattı. İnternet çağında yeni yazılımlar, elektronik ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarla birlikte sosyal medyaya yönelik iş kolları yükselişe geçti. Girişimci Yunus Emre Geyik fenomen olmak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu.

“Fenomen olmak için içerikler kaliteli olmalı”Girişimci Yunus Emre Geyik fenomen olmak isteyenlere de tavsiyeler de bulunarak, “Öncelikle hangi alanda fenomen olmak istediklerine karar vermeleri lazım. Ardından İçerik konusu seçmeleri ve içerik planlaması yaparak büyüme başlayabilir. Örneğin hafta da 3 video ile başlayabilirsiniz, önceden oluşturduğunuz stok içeriklerden kullanıp, kanalın boş kalmasının önüne geçebilirsiniz. Son olarak paylasılacak içeriklerin kalitesine dikkat etmelisiniz. Sosyal medya platformu sınırsız bir yerdir. Herkes hoşnut olduğu sevdiği programları ve kullanıcıları takip eder. Bu sürecten ötürü küfürlü konuşan fenomenlerin de hayranı tabiki vardır, ama ben doğru bulmuyorum bu tamamiyle kitle ayrımına sebep olacaktır. Sosyal medya hesapları için farklı veya benzersiz bir e-posta kullanmak gerekiyor. Mümkünse, özellikle sosyal medya hesapları için yeni bir e-posta oluşturulmalıdır. Böylece sosyal medya güvenliği ihlal edilirse, bilgisayar korsanları önemli kişisel verilere erişemez” dedi.

“Dünyanın en önemli markaları sosyal medyada”

Girişimci Yunus Emre Geyik, “Aralarında dünyanın en önemli markalarının da bulunduğu şirketler, ürünlerini sosyal medya üzerinden tanıtmaya, satışlarını bu yolla artırmaya ve marka bilinirliklerini sağlamlaştırmaya başladı. Bu işler için de blogger, YouTuber ya da son dönemde genel anlamda "influencer" olarak tanımlanan kişilerle işbirliği yapılmaya başlandı.Bir başka deyişle, 2000'lerde blog yazarları (blogger) ile başlayan süreç, günümüzde YouTuberlar ve Influencerlar ile farklı bir boyut kazandı.Çekilen videolar ile çektirilen fotoğrafların beğeni ve görüntülenme sayıları milyonlara ulaştı. Belli kitleleri etkileyen, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ürünler adeta yok satan bu isimler, markalarla yaptıkları işbirliğinden hatırı sayılır miktarda gelir elde eder hale geldi.” dedi

Fenomenler oturdukları yerden mi para kazanıyor?

Bir çok kesim tarafından kolay para kazıyorlar yorumu yapan fenomenlerin oturdukları yerden mi para kazanıyorlar sorusuna ise Geyik, “Bu nedenle popüler olmak isteyen ve bu işlerden para kazanmanın kolay olduğunu düşünenlerin hedefi, sosyal medya fenomenliği oldu. Geçmişte "popülerlik ve kazanç" denildiğinde "fenomen" olarak akla şarkıcılar, oyuncular ve sporcular gibi meslek gruplarının oluşturduğu kesim gelirken, günümüzde buna "influencer"lar eklendi. Maddi getirinin yanı sıra işin tanınırlık boyutu da genci, yaşlısı demeden milyonları cezbediyor. Bu işlerden para kazanmak çok kolay olsaydı herkes yapardı.