Yaptığı her işte odak noktası olmayı başaran Didem Aksu, "Kişilerin aklında olmak ve önemsenmek bana keyif veriyor. Eskiden kızardım şimdi çıkan dedikodularım beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Magazin dünyasında tecrübe sahibi oldukça bakışınızda değişiyor vurgusunu yapan Didem Aksu “Yaptığımız işler insanların dikkatini çeken ve çekmek için yaptığımız işler, artık inandığım çok dedikodusu olan çok başarılıdır ve insanların odak noktasına yerleşmiştir, benim hakkımda herkes dilediğini söylemekte serbest” dedi.