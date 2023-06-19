Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla ambulans sayısını artırdı. Belediye artık tam donanımlı 3 yeni ambulans ile hizmet verecek. Yeni ambulansları yakından inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sağlık alanında da hizmet kalitemizi artırıyoruz. Her şey Bayrampaşa için, her şey sağlık için. Yeni ambulanslarımız ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.

20 yıldır ilçedeki yatalak hastalara kesintisiz ambulans hizmeti sunan Bayrampaşa Belediyesi, bünyesine kattığı 3 yeni ambulans ile hastalara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. 7/12 sistemi ile (08.00-20.00) çalışan ambulanslarda 8’i Acil Tıp Teknisyeni olmak üzere, toplam 13 personel görev yapıyor. Bayrampaşa’daki yatalak hastalar evlerinden alınıyor, tedavilerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Bu şekilde yılda yaklaşık 6 bin hastaya sağlık hizmeti veriliyor.