Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında fırlatıldığında içerisinde renkli kameralar bulunmuyordu.

Bilim adamları evrenin karelerinin sanatsal anlamda daha etkileyici görünmesini sağlamak için görüntüleri bazı temel işlemlerden geçiriyorlar. Bu ışık filtreleme işlemleri aynı zamanda siyah – beyaz versiyonda seçilemeyen detayların ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin bazı gaz bulutları görünür hale geliyor. Bunun için önce fotoğraftaki kırmızı, yeşil ve mavi dalga boyları ayrı ayrı filtreleniyor. İşlem photoshop gibi, bilim insanlarının kullandığı yazılımlarla yapılıyor. Örneğin, nebulalar (bulutsu yapı) gibi gök cisimlerinin çoğu insan gözünün seçemeyeceği kadar soluk renkler yayar. Diğer Hubble görüntüleri içinde, bilim adamları filtrelerle renkler atarlar. Gökbilimciler, uzay gözlemevinin görüntüleri halka açıklanmadan önce bu ham verilere renk eklemek ve birden çok fotoğrafı birbirine yamalamak gibi birçok ayarlama yapıyorlar.

Peki Hubble Uzay Teleskobu neden siyah-beyaz görüntü çekiyor? Nedeni şu; Hubble Uzay Teleskobu uzaydaki nesnelerden yansıyan ışığı ölçmek için tasarlandı. Işık ise en iyi siyah – beyaz formda ölçülmektedir. Bu nedenle Hubble uzay teleskobu siyah-beyaz görüntü çekiyor.

Ayrıca NASA’nın bu konu hakkındaki açıklaması; “Orijinal siyah-beyaz pozlardan renkli görüntüler oluşturmak, eşit derecede sanat ve bilimdir" şeklinde.

Hubble Uzay Teleskobu’nun Çektiği Fotoğraflardan Bazıları

Samanyolu'ndan 57 Milyon Işık Yılı Uzaklıkta Bulunan Sarmal Gökada NGC 3568

NGC 6891 Adı Verilen Gezegenimsi Nebula

'Süper Kabarcık' Adı Verilen Gizemli Boşlukve N44 Bulutsusu



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