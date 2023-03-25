Sabah Akşam Farketmez: Paçanga Böreği Tarifi

Malzemeler:

1 paket yufka

250 gram pastırma

200 gram kaşar peyniri

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Geniş bir kaba süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Yufkaları tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sıvı karışımdan sürün. Yufkanın yarısına pastırmaları yerleştirin ve kaşar peynirini rendeleyerek serpin. Diğer yarısını da üzerine kapatın ve üzerine yine hazırladığınız karışımdan sürün. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak paçanga böreğini dilimleyerek servis yapın.

İpucu: Paçanga böreği tarifi, iç harcı pastırma ve kaşar peyniri olan bir tariftir. İç harcı değiştirerek farklı tatlar deneyebilirsiniz. Örneğin, ıspanaklı, patatesli veya kıymalı harçlar kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!