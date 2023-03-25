Sabah Akşam Farketmez: Paçanga Böreği Tarifi
Malzemeler:
- 1 paket yufka
- 250 gram pastırma
- 200 gram kaşar peyniri
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
Yapılışı:
- Geniş bir kaba süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
- Yufkaları tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sıvı karışımdan sürün.
- Yufkanın yarısına pastırmaları yerleştirin ve kaşar peynirini rendeleyerek serpin.
- Diğer yarısını da üzerine kapatın ve üzerine yine hazırladığınız karışımdan sürün.
- Yufkaları rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak paçanga böreğini dilimleyerek servis yapın.
İpucu: Paçanga böreği tarifi, iç harcı pastırma ve kaşar peyniri olan bir tariftir. İç harcı değiştirerek farklı tatlar deneyebilirsiniz. Örneğin, ıspanaklı, patatesli veya kıymalı harçlar kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.