İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek isteyen Akşener, “13. cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Bir oy Kemal’e, sonra İYİ Parti birinci olacak, bir oy Meral’e ve o helal oylarınızla ben başbakan olacağım” dedi.

HER KÖYE BİR ÖĞRETMEN, BİR VETERİNER, BİR ZİRAAT MÜHENDİSİ

Akşener, 18-26 yaş aralığındaki gençlere iş buluncaya kadar ev kadınlarınaysa sorgusuz sualsiz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını vadederek, devamında şunları dedi: “Derhal 100 bin öğretmen dahil edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek ve 250 bin öğretmeni derhal dahil edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız ve her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceğiz.”