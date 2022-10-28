GALERİLER
VİDEOLAR
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
SİYASET
KÜLTÜR-SANAT
BİLİM-TEKNOLOJİ
GÜNDEM
ŞİRKETLER
MEDYA
MANŞET
SPOT
YAŞAM
Genel
YURTTAN
AKTÜEL
KAMU HABERLERİ
EĞİTİM
Ana Sayfa
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Künye
İletişim
Sitene Ekle
GÜNCEL
İSTANBUL
EKONOMİ
SPOR
SAĞLIK
MAGAZİN
DÜNYA
TV-DİZİ-SİNEMA
ÖZEL HABER
Her hesaba ayrı ve güçlü parola şart
TEKNOLOJİ
28.10.2022, 10:29
Kaydet
Kullanıcılar, yıllardır karşılaşılan saldırılara ve hesap çalınma olaylarına rağmen hala aynı parolayı farklı yerlerde kullanıyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban bu yöntemin siber suçluların işini kolaylaştırdığını söyledi.
1
2
3
4
5
»
Popüler Galeriler
Panik atağa karşı etkili öneriler!
‘TEŞKİLAT’IN YILDIZI DENİZ BAYSAL GÖZ KAMAŞTIRIYOR
NAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 ÖNEMLİ NEDEN!
KALP DAMARLARINDA TIKANIKLIĞIN İLK SİNYALİNE DİKKAT!
Neslim Güngen’den önce şarkı sonra kitap
Her hesaba ayrı ve güçlü parola şart
Son Eklenen Foto Galeriler
Her hesaba ayrı ve güçlü parola şart
KALP DAMARLARINDA TIKANIKLIĞIN İLK SİNYALİNE DİKKAT!
Neslim Güngen’den önce şarkı sonra kitap
NAR TÜKETMENİZ İÇİN 7 ÖNEMLİ NEDEN!
‘TEŞKİLAT’IN YILDIZI DENİZ BAYSAL GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Panik atağa karşı etkili öneriler!
Haber Kategorileri
GÜNCEL
İSTANBUL
EKONOMİ
SPOR
SAĞLIK
MAGAZİN
DÜNYA
TV-DİZİ-SİNEMA
ÖZEL HABER
SİYASET
KÜLTÜR-SANAT
BİLİM-TEKNOLOJİ
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#korona
#corona
#koronavirüs
#salgın
#eşek
#dolar alınır mı
#Naegleria fowleri
#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. Bölüm Fragmanı
#Diyet Uzmanı Ece Öneş
#Atlas Kırtasiye
#Başhekim SÖYLEMEZ
#erçal group yönetim kurulu başkanı burhan erçal
#Serkan Özgül Sadakatsiz
#zeytin dalı harekatı
#polaris
#italya koronavirüs
#Hospitadent Dental Group
#Tuzla Belediyesi
#Frank Sinatra
#İnsani Gelişme Vakfı