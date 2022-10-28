Her hesaba ayrı ve güçlü parola şart

TEKNOLOJİ 28.10.2022, 10:29
Her hesaba ayrı ve güçlü parola şart

Kullanıcılar, yıllardır karşılaşılan saldırılara ve hesap çalınma olaylarına rağmen hala aynı parolayı farklı yerlerde kullanıyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban bu yöntemin siber suçluların işini kolaylaştırdığını söyledi.