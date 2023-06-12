Ülkemizde; Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen ve doğal antibiyotik olan siyah üzümün göz sağlığından, böbrek sağlığına birçok faydası vardır. Peki siyah üzümün faydaları nelerdir? İşte siyah üzümün bilmediğimiz faydaları...

Siyah Üzümün Faydaları

-Kemik sisteminin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.

-Demir açısından zengin bir besin olması nedeniyle kansızlığı giderir.

-Siyah üzümde bulunan antioksidanlar, kalp hastalığı riskini azaltır.

-Obeziteyi önler.

-Böbrek sağlığını korur.

-HDL (iyi kolestrol) artırır.

-Kanser riskini azaltır.

-Bağırsak sağlığını destekler. İshal, kabızlık gibi problemlerin giderilmesinde yardımcı olur.

-Astım semptomlarını azaltır.

-Göz sağlığını korur ve katarakt riskini azaltır.

-Karaciğeri temizler.

-Enfeksiyon ve iltihap gibi problemlerin tedavisinde etkilidir.

-Saç köklerini güçlendirerek saçların uzamasını ve saç yoğunluğunu artırır.