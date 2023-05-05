Alternatif tıp vebana bağlı doğal tedavi yöntemleri hergeçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Eskilerin “kocakarı efsanesi” dediği doğal besinlerle tedavi yöntemleri bugün artık bilimde en önemli araştırma konularından biri.

Halk arasında özellikle kabızlık ve prostat için önerilen kabak çekirdeği tüketimi şimdilerde tıp biliminin ana araştırma konularından biri. Yapılan araştırmalara göre Kabak Çekirdeği Yağı, bünyesinde bulunan etken maddeler sayesinde prostat büyümesine karşı prostat bezini koruyor Aynı zamanda mesanede meydana gelen enfeksiyonların yayılmadan yok edilmesinde kabak çekirdeğinin çok büyük etkisi söz konusu. Kabak çekirdeği aynı zamanda erkeklerde sperm kalitesini artırdığı da belirtiliyor.

Alternatif tıp temsilcileri kabak çekirdeği yağının soğuk sıkım m yöntemi ile üretildiği için daha yüksek fenolik içeriklere ve besin değerlerine sahip olduğunun da altını çiziyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ