Yasemin Yürük, Pardon Konuşalım mı? adlı YouTube programının konuğu oldu ve bu platformda şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Karya Çandar ile sohbet etti. Yasemin Yürük, Hepsi grubuyla ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı. Programda, Cemre Kemer'in annesinin menajer olduğunu ve bu sayede okul yıllarında birçok önemli isimden ders aldıklarını paylaştı. Ayrıca, Hepsi grubunun aslında 5 kişiden oluştuğunu, ancak piyasaya çıkmadan önce 4 kişiye düştüklerini belirtti.

psi grubu, Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla 2009 yılında 3 kişi olarak devam etti ve müzik çalışmalarına 2012 yılına kadar devam ettiler. Yasemin Yürük, Ergül'ün ayrılışı ve o dönemle ilgili olarak şunları söyledi: "Egolar devreye girdi biraz bence. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Kendi solo kariyerine devam etmek istedi. Benim düşünceme göre, bizimle birlikte de bu yolculuğa devam edebilirdi. Ama o tamamen ayrılmak istedi." Yürük, "O dönemde hem o, hem de biz yıprandık. Ben ona sürekli söylüyorum; ne iş yaparsak yapalım, sonunda Hepsi kızlarıyız."

'Tükenmişlik Sendromu Yaşadım'

Yasemin Yürük, Hepsi grubunun dağılma sürecine dair konuşurken, "Hepsi'nin sona erdiği o dönemlerde depresyona girdim, hatta kafamı kazıttım" şeklinde ifade etti. Ayrıca, BKM'ye girdiği dönemde oyunculuk alanında tatmin olamadığını ve bu süreçte Tükenmişlik sendromu yaşadığını dile getirdi.