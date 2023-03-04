Depremden gerek kendileri gerek ürünleri, hayvanları ve alet ekipmanları ile önemli kayıplar yaşayan çiftçiler zor günler yaşıyor. Hem ekim zamanı gelen ürünler hem de hasat zamanı gelipte hasat edilemeyen ürünler için bölgeden yardım talepleri gün geçtikçe artıyor. Bu yardım taleplerini karşılıksız bırakmayan Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği bölgeye yönelik çalışma başlattı.

Hasat edilememiş ürünlerin hasat edilerek piyasa fiyatı ile Gıda Perakendecileri Derneği üyesi perakende marketlere satışını amaçlayan çalışmada çiftçiye ürünün parası hemen ödeniyor. İşçi bulmakta zorlanılan bölgelerde ürünlerin ücretsiz hasat edilmesi ve perakende marketlere piyasa

fiyatı ile satışı ile başlayan çalışmanın ilk ayağı ise Hatay oldu. Bölgede ilk etapta alımı yapılan 68 ton limon, 10 ton beyaz lahana, 10 ton kırmızı lahana, 10 ton karnabahar ve 10 ton beyaz kabak haricinde 100 bin bağ maydanoz ve 10 bin ton limon alımı yapılması planlanıyor. Alınan ürünlerin hasadı ise Güvenilir Ürün Platformu gönüllüleri ve ziraat fakültesi öğrencileri tarafından yapılacak.

Projenin diğer ayağında ise ekim çalışmalarına yoğunlaşıldı. Türkiye’deki tarımsal üretimin %16 sını karşılayan deprem bölgesi illerde tarımın sürdürülebilirliği için ekim faaliyetleri de iller bazında gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş ile başlayacak ekim çalışmaları ile hem üretimin devam etmesi

hem de çiftçinin toprağını terk etmemesi amaçlanıyor.

Projeyi hayata geçiren Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği ortak bir metin yayınlayarak projeye destek veren Onursal Tarım, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gürata Tarım ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

Projeyle ilgili bilgi almak için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.