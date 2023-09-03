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Çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan modern havuzları tercih eden çocuklar havuzlar sayesinde sıcak havalarda serinleme imkânı bulurken yüzme bilmeyenlere de uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Sıcak bir iklime sahip Şanlıurfa’da yaz aylarında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle serinlemek isteyen her yaştan vatandaş soluğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu yüzme havuzlarında aldı.

Uluslararası standartlarda ve her yaşa uygun olarak yapılan yüzme havuzları yaz boyunca doldu taştı. Okulların açılacağı 11 Eylül tarihinden önce de havuz keyfini doyasıya yaşamak isteyen gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Eyyübiye gençliğine armağanı olan Osmanlı Yüzme havuzunda vakit geçirdi. ŞANLIURFA (İGFA)