Börek Niyetine: Fırında Makarna Tarifi

Malzemeler:

500 gram makarna

400 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kutu (400 gram) doğranmış domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Maydanoz yaprakları

Yapılışı:

Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün. Kuru soğanı ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Soğanları ekleyin ve kavurun. Sarımsakları da ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Domates salçası ve biber salçasını ilave edin. Karıştırın. Doğranmış domatesi de ekleyin ve karıştırın. 10 dakika kadar pişirin. Fırın kabını yağlayın ve haşlanmış makarnayı ekleyin. Üzerine hazırladığınız kıymalı sosu yayın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız makarnayı maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

İpucu: Bu tarifte dana kıyma kullanılsa da, isteğe bağlı olarak tavuk veya hindi kıyması da kullanılabilir.

Afiyet olsun!