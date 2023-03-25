Börek Niyetine: Fırında Makarna Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram makarna
- 400 gram dana kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 kutu (400 gram) doğranmış domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz, karabiber
- Maydanoz yaprakları
Yapılışı:
- Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün.
- Kuru soğanı ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin.
- Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Soğanları ekleyin ve kavurun.
- Sarımsakları da ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Domates salçası ve biber salçasını ilave edin. Karıştırın.
- Doğranmış domatesi de ekleyin ve karıştırın. 10 dakika kadar pişirin.
- Fırın kabını yağlayın ve haşlanmış makarnayı ekleyin.
- Üzerine hazırladığınız kıymalı sosu yayın.
- Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız makarnayı maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
İpucu: Bu tarifte dana kıyma kullanılsa da, isteğe bağlı olarak tavuk veya hindi kıyması da kullanılabilir.
Afiyet olsun!