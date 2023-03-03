11 ili âdeta haritadan silen depremler yaşamımızı alt üst etti.

Hemen hemen Türkiye’nin her noktasında hem deprem için ağıt yakılıyor hem de “ya bizim de başımıza gelirse” korkusu yaşanıyor…

Hiç kimsenin aklına “korkmak değil, ahlaklı olmak doğru dürüst inşaat yapmak, depremi fırsat bilip halkı kazıklamamak, birkaç kuruş uğruna göçük altında hem ruhen hem de bedenen ezilenleri değişik hizmetlerde söğüşlemeyin” demek akılarına gelmiyor…

Bu deprem faciasının müsebbipleri asıl failleri ise TV ekranlarından Prof. Unvanları ile bir de yüzleri kızarmadan ahkâm kesmekteler…

Evet… Ama şimdi bu kabustan kurtulmamınım yollarını arıyoruz.

Yas bitti…şimdi yaraları sarma ve hayata yeniden dönme zamanıdır…

Bir kişi sosyal medyada paylaşmış…

Aslında bu paylaşım, 11 ilimizdeki facianın, ekonomik ve insanı katliamının temeli hakkında bize fikir veriyor.

Önce hatırlatalım; Japonya’da deprem oluyor binalar çökmüyor, insanlar ölmüyor, ABD’de deprem oluyor orada bir şey olmuyor, hatta haber bile olmuyor..

Ama bizde..

Gelin o paylaşıma bir göz atalım;

“Amerikan kanalında konuşan bir profesörü dinliyorum.

Şöyle diyor;

Evrende milyarlarca galaksi var. Sadece bizim dünyamızın içinde olduğu Samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldız var.

Bu yıldızlardan biri olan Kutup yıldızı uzay açısından bakıldığında, burnumuzun dibi denecek kadar yakında.

Buna rağmen bu yıldıza ışık hızında bile gitmek 450 yıl sürer.”

Paylaşımı yapan kişi daha sonra şöyle devam ediyor;

“Sonra kanalı değiştirip Türk kanalında bir profesörü dinliyorum.

Şöyle diyor;

-Bir gün Malik bin Halis Hazretleri, devesiyle çölde giderken karıncaya rastlar.

Malik bin Halis Hazretleri sorar; Ey karınca nerden gelir nereye gidersin…

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Paylaşım bu kadar.

Dedik ya deprem felaketinin sorumluları Prof.’larımız, daha fayın nereden geçtiğini bile tam belirleyememiş olacaklar ki, birbirlerini üstü örtülü bir biçimde cahillikle yanlış bilgi vermekle çalışıyor.

Bir başka kanalda resmi bir ağız ise “deprem sonrasında evlatlık alınan bir kızla evlenmenin caiz olduğunu” söyleyebiliyor…

Tüm bunlara tek kelime ile yanıt verilebilir…

Yazık, bu millete yazık…

Biz onurlu bir milletiz, bunları hakketmiyoruz.