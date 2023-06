Türkiye’nin ilk, dünyanın 3. ticari cep uydu girişimi Hello Space, uzayda takım-uydu ağı kurma hedefinde ilerlemeye devam ediyor. Hello Space, cep uyduları (pocketqube) ile dünyanın her yerinden uçtan uca IoT veri hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk ve dünyanın üçüncü ticari cep uydu girişimi olan Hello Space, uzayda kuracağı cep uydusu takım uydu ağı ile kesintisiz, uçtan uca IoT veri hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Hello Space’in ilk test cep uydusu ‘İstanbul’, SpaceX Transporter-8 misyonunda uzaya fırlatılan tek Türk uydusu oldu. Dünyanın en yeni ve en küçük uydu standardı olan cep uydusu (pocketqube) standardında, 5cm x 5cm x 5cm’lik ölçüyle üretilen İstanbul cep uydusu, bir avuca sığabilen ilk Türk uydusu olarak dikkat çekiyor. Yazılımı ve donanımı Türkiye’de yapılan İstanbul, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde yer alan Hello Space yer istasyonundan takip edilecek.

Sadece 1 senede yazılım ve donanım üretimi tamamlandı, uzaya fırlatıldı

Hello Space, 2022 yılının Mayıs ayında bir uydu teknolojileri girişimi olarak kuruldu. Kuruluşundan 13 ay sonra, dünya için yepyeni bir teknoloji olan cep uydu teknolojisinde ilk test uydusu İstanbul’un yazılım ve donanım üretimini Türkiye’de tamamladı. Istanbul, Transporter-8 misyonuyla Kaliforniya’dan SpaceX’e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatıldı. Üretim sürecine paralel olarak takım-uydu ağı yönetim ve kontrol merkezi olarak konumlanan Hello Space Yer İstasyonu, Ankara’da Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde faaliyete geçti.

Hello Space Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Duysal; “Bir uydunun üretim ve uzaya gönderim süresi ortalama 2-2.5 seneyi bulurken, yepyeni bir teknoloji olan cep uydusu teknolojilerindeki bilgi birikimimiz ve takımımızın gücüyle bu süreyi 1 sene gibi dünya çapında görülmemiş bir süreye indirdik. Kısa zamanda kuracağımız takım-uydu ağıyla, bugün veri takibi zor olan okyanuslar, kurak araziler dahil dünyanın her yerinden lojistik, tarım, üretim gibi sektörlerde uçtan uca, kesintisiz darbant veri hizmeti sunan global bir girişim haline gelmeyi hedefliyoruz. İstanbul, girişimimizin ilk uydusu, fırlatılışı için çok heyecanlıyız” dedi.

Nesnelerin internetine (IoT) uydu kapsaması geliyor

Hello Space, son derece gelişmiş dar bant veri iletişimi teknolojisi sayesinde, uzaydan dünya çapında kapsama sağlayarak, denizcilik, tarım, lojistik, enerji ve imalat endüstrilerinde, kesintisiz ve güvenilir veri hizmet sunacak. Mevcut teknolojilerle kapsama alanı dışında kalan, insan yoğunluğu az olan uzak bölgeler ve okyanuslarda dahi nesnelerin interneti IoT hizmeti sunabilecek olan Hello Space, örneğin okyanuslardaki konteynerlerden lokasyon, kapsanamayan tarım arazilerinden nem, ısı gibi verileri, uydu teknolojileri aracılığıyla uçtan uca istikrarlı ve doğru sunarak iş ortaklarının verimliliğini artırabilecek.

Takım arkadaşlarının ismi de uzaya gönderildi

Hello Space ekibi özel bir yazılımla, çalışma arkadaşlarının isimlerini test uydusu “İstanbul”un içerisine yerleştirdi. İstanbul ile birlikte, çalışanların isimleri de uzayda yerini alacak.

İstanbul’dan sonra 4 uydu daha yolda

Uydu girişimi Hello Space, uzaya göndermeyi planladığı cep uydular ile bir takım-uydu ağı oluşturacak. Takım-uydu ağı hedefinin ilk test uydusu İstanbul’un uzaya gönderilmesinin ardından, Hello Space 4 yeni test uydusu gönderimine hazırlanıyor. Hello Space, diğer 4 test uydusunu ise Ekim ayında uzaya göndermeyi planlıyor.