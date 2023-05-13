Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gelen rakam şu 50 bin, demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor. Bay bay Kemal buralara geldi mi? Gelmedi mi? Niye ya? Bu saatten sonra da gelecek hali yok fakat Sancaktepe hakikaten bu duruşuyla yarına farklı bir selam veriyor. Sancaktepe'nin güzel insanlarını kalbi duygularla selamlıyorum. Yarın "Anneler günü", cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın siz de kaleyi içeriden fethedeceksiniz. Buna hazır mısınız? Şurada bir kaç saat kaldı, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

UTANMADAN SEÇİME GİRİYORSUN!

Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı, bay bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin? Yavruları Kandil'e kaçıran teröristlerle utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun. Bay bay Kemal'in yanında kim var? Kandil var. Sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var onlar da utanmadan sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp duruyorlar.

Gençler size bir vasiyetim var, annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin. Cennet annelerin ayakları altında, babaların değil. Benim anam da ayağının altını öptürmezdi. Derdim ki anacım kokusunu alayım, cennet orada. Utanırdı çekerdi, zar zor öperdim. Bak şimdi biz ne diyoruz? Aile diyoruz, CHP ne diyor LGBT.

Bu Millet İttifakı denilen zillet, LGBT'ci. Biz aileye inandığımız için milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Rabbim hiçbir annenin yüreğine ateş düşürmesin.

"KANDAN DUVARLAR ÖRMEK İÇİN ÇALIŞTILAR"

Kardeşlerim Türkiye olarak çok stratejik bir bölgede yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Bu coğrafyayı kontrol etmek için Haçlı seferlerinden Çanakkale harbine kadar hepsinin arkasında bu sebep var. Bizi bu topraklardan söküp atmak istediler, bunu kimi zaman bizzat kendileri gelerek. Kınalı kuzuları toprağa verme pahasına buna dur dedik. Millet olarak esareti kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik.

15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı ele geçirmeye çalıştılar. Yıllarca bizi terörle oyaladılar, yıllarca bizim kaynaklarımızı heba ettiler. Evlatlarımızın yüreklerindeki umudu çaldılar. İnsanlarımızın önüne kandan duvarlar örmeye kalktılar. Türkü ve Kürdü birbirine düşürmek istediler.

Hedefimiz 2023 bitmeden tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız.

Selo ne diyor Selo? Bu Selo kim? 51 kardeşimizin ölümüne neden olan hain değil mi? Utanmadan sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

"HEPSİ ORTAYA ÇIKACAK"

Bay bay Kemal'in kapalı kapılar arasında ne sözler verdiği bilinmiyor. Yarın millet oy verecek fakat daha hiç kimse bay bay Kemal ile PKK'nın siyasi kanadı arasında ne sözler verildiğini bilmiyor. Bay bay Kemal FETÖ'cü alçakların eline tutuşturduğu kasetlerin montaj olduğunu kendisi söyledi. Muharrem İnce'ye atılan iftiralarında failleri de ortaya çıkacaktır. Rusya ile aramızı bozma ihalesini kimin verdiği de ortaya çıkacaktır.