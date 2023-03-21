Alçı ve alçı levha sektöründe 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan Dalsan Alçı ile dünyanın bu alandaki en önemli firmaları arasında yer alan Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı arasında imzalanan ortaklık anlaşması, Rekabet Kurulu izin sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Bu ortaklık ile inşaat sektöründe, Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir yabancı yatırım gerçekleşmiş oldu. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, iki şirketin mevcut tüzel kişiliklerini, üretim ve hizmetlerini aynı şekilde sürdüreceği açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, şirketler yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık payı ile tek bir çatı altında birleşerek faaliyetlerine ‘Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ tüzel kişiliği altında devam edecek.

ÜRETİM VE İHRACAT ARTACAK, TÜRKİYE KAZANACAK

Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor. Yeni yapı, her iki şirketin bilgi birikimleri, deneyimleri ve büyüyen alçı ve alçı levha kapasiteleri sayesinde müşterilerine yenilikçi, sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri sunmasına olanak tanıyacak. Bu çözümler bir taraftan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer taraftan da sektör ihracatını artırıp ülke ekonomisine katma değer sağlayacak. Bu ortaklıkla oluşan güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi amaçlanıyor.