Bugüne kadarki en büyük turneleri Crushing The Enemies Of Metal Anniversary kapsamında ülkemize gelmek için gün sayan Manowar, 3 Haziran akşamı şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ı dolduracak on binlerce “Manowarrior”a ve İstanbul’a eşsiz bir metal deneyimi sunacak.

Grubun, sekiz ölümsüz albümden seçilen bir set-list çalacağı tarihi konser, devasa sahne prodüksiyonu ve görsel şovlarla bir heavy metal şölenine dönüşecek.

Yüzdeyüz Metal katkıları, Vera Müzik ve URU organizasyonuyla düzenlenen Manowar konserinin biletleri Passo ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi