Bugüne kadarki en büyük turneleri Crushing The Enemies Of Metal Anniversary kapsamında ülkemize gelmek için gün sayan Manowar, 3 Haziran akşamı şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ı dolduracak on binlerce “Manowarrior”a ve İstanbul’a eşsiz bir metal deneyimi sunacak.

Heavy Metal Efsanesi MANOWAR Yeniden Türkiye'ye Geliyor!

Grubun, sekiz ölümsüz albümden seçilen bir set-list çalacağı tarihi konser, devasa sahne prodüksiyonu ve görsel şovlarla bir heavy metal şölenine dönüşecek.

HEAVY METAL EFSANESİ MANOWAR TÜRKİYE'YE YENİDEN GELİYOR! - Maga

Yüzdeyüz Metal katkıları, Vera Müzik ve URU organizasyonuyla düzenlenen Manowar konserinin biletleri Passo ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

HEAVY METAL EFSANESİ MANOWAR ile BÜYÜK BULUŞMA 18 HAZİRAN'DA KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA! | Demokrat Zafer

REDD Özel Senfoni Konseriyle 3 Haziran Akşamı Zorlu PSM’ye Geliyor! REDD Özel Senfoni Konseriyle 3 Haziran Akşamı Zorlu PSM’ye Geliyor!

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi