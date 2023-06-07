Heathrow Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlileri, Unite sendikası çatısı altında yüzde 10,1 olan enflasyon oranının altında kalan maaş zammı teklifini reddederek geniş çaplı bir greve gitme kararı aldı. Grevler, havalimanında önemli bir süreç olan yaz aylarında başlayacak ve 31 gün boyunca devam edecek. Bu grevler, havalimanının işleyişini etkileyerek birçok havayolu şirketinin uçuşlarını aksatacak veya iptal etmesine neden olacak.

Heathrow Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlileri, işverenleri tarafından yapılan maaş zammı teklifini reddederek ücretlerinin enflasyon oranıyla uyumlu şekilde artırılmasını talep etmektedir. Unite sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, greve katılacak olan iki binin üzerinde güvenlik görevlisi, 24 Haziran'da başlayacak ve ağustos sonuna kadar sürecek grevlerle taleplerini dile getirecekler.

Grevler, Terminal 3 ve Terminal 5'de çalışan güvenlik görevlilerini de kapsayacak ve bu durum Virgin, Emirates, Qatar, United American ve Delta havayollarının uçuşlarının aksamasına veya iptal edilmesine neden olacak. Özellikle British Airways'in yaz uçuş programı Terminal 5'deki grevlerden ciddi şekilde etkilenecek ve aksamaların ilerleyen haftalarda daha da kötüleşmesi beklenmektedir.

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı açıklamada çalışanlara adil bir zam teklifi yapılmadan grevlerin devam edeceğini belirtti. Graham ayrıca Heathrow Havalimanı'nın önceliklerinin yanlış belirlendiğini ve çalışanların adil bir ücreti hak ettiğini vurgulayarak işverenin bu talepleri karşılaması gerektiğini ifade etti.

Heathrow Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin aldığı grev kararı, yaz döneminde havalimanının işleyişini olumsuz etkileyecek ve birçok havayolu şirketinin uçuşlarını aksatacak veya iptal etmesine neden olacak. Güvenlik görevlileri, maaşlarının enflasyon oranına uygun şekilde artırılması talebiyle grevlerine devam edeceklerini duyururken, işverenin adil bir zam teklifi sunması bekleniyor. Bu grevler, İngiltere'deki diğer havalimanlarındaki çalışanlara da örnek olacak ve ülke genelinde havayolu sektöründe aksamalara neden olabilecektir